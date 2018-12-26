«Кошку выбрасывали из окна? Было»: рейд с милицией по неблагополучным квартирам Минска
Новости Беларуси. В Минске сотрудники милиции прошлись по неблагополучным квартирам. В поле зрения попали адреса алкоголиков, социально опасных граждан и граждан с судимостью, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В одном только Заводском районе насчитали около 250 притонов. Такие места – просто рассадник бытовых преступлений, здесь их фиксируется больше всего. Поэтому эти адреса на карандаше у милиционеров, которые регулярно наносят профилактические визиты. В нехорошие квартиры сходил и наш корреспондент Александр Лучонок.
Первая точка рейда – многоэтажка в Заводском районе столицы. Каждый месяц участковые приходят сюда, чтобы проверить постояльцев одной из квартир. Женщину и ее сына, которого она сама же и спаивает.
Я не пущу, вы не имеете права!
Вести сьемку в квартире без согласия жильцов мы не имеем права. Поэтому подробности визита узнаем у правоохранителей.
Алексей Скварко, участковый инспектор милиции Заводского РУВД Минска:
Они злоупотребляют спиртными напитками, не оплачивают коммунальные услуги. За это решается вопрос о выселении их из занимаемого жилого помещения.
Сегодня в списке участковых проверка более десятка квартир. Например, эта семья милиционерам давно знакома.
Наталья за свои 35 действительно многое успела. И за решеткой побывать, и наркотики попробовать, и, наконец, в бутылке нашла так называемое счастье. Любители отдохнуть под градусом – вся семья. Судя по двери, гостей здесь бывает много. Большинство, видимо, незваные.
С просьбой успокоить шумную компанию в милицию обращаются регулярно. Претензии банальные – потопы, вонь и антисанитария (тараканы поселились даже в нескольких квартирах по соседству).
Кошку выбрасывали из окна.
А, кота? Было.
Еще один постоянный адрес для проверок – частный дом на соседней улице. Само жилище похоже на отель для бездомных. Намекает на цивилизацию здесь только старенький компьютер.
Пришли домой – окна кто-то повыбивал.
Хозяева сдавали комнату в этом доме за скромную плату. Прайс – бутылочка с чем-нибудь горячительным. Мужчина уверяет: теперь ведет трезвый образ жизни и даже планирует жениться на этой барышне.
Вы уже не пьете, да?
Давно, потому что нет квартирантов, не этих вот. Всякие там – и бандиты были, и всякие…
День закрытых дверей у участковых бывает регулярно. К счастью, до многих в итоге удается достучаться и снять с учета.
Вадим Аниперко, начальник отделения организации и работы участковых инспекторов милиции ГУВД Мингорисполкома:
Сотрудники милиции на свое усмотрение, оценивая обстановку квартиры и поведение жильцов, принимают решение. Когда видят, что граждане стали на путь исправления, внимание сотрудников милиции к этой квартире уменьшается.
Александр Лучонок, СТВ:
Врачи утверждают: к трезвому образу жизни может вернуться каждый. С оговоркой – желающий. Как правило, после года ремиссии шансы выздороветь окончательно увеличиваются в несколько раз.