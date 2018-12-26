«Кошку выбрасывали из окна? Было»: рейд с милицией по неблагополучным квартирам Минска

Новости Беларуси. В Минске сотрудники милиции прошлись по неблагополучным квартирам. В поле зрения попали адреса алкоголиков, социально опасных граждан и граждан с судимостью, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В одном только Заводском районе насчитали около 250 притонов. Такие места – просто рассадник бытовых преступлений, здесь их фиксируется больше всего. Поэтому эти адреса на карандаше у милиционеров, которые регулярно наносят профилактические визиты. В нехорошие квартиры сходил и наш корреспондент Александр Лучонок.

Первая точка рейда – многоэтажка в Заводском районе столицы. Каждый месяц участковые приходят сюда, чтобы проверить постояльцев одной из квартир. Женщину и ее сына, которого она сама же и спаивает.

Я не пущу, вы не имеете права!

Вести сьемку в квартире без согласия жильцов мы не имеем права. Поэтому подробности визита узнаем у правоохранителей.

Алексей Скварко, участковый инспектор милиции Заводского РУВД Минска:

Они злоупотребляют спиртными напитками, не оплачивают коммунальные услуги. За это решается вопрос о выселении их из занимаемого жилого помещения.

Сегодня в списке участковых проверка более десятка квартир. Например, эта семья милиционерам давно знакома.

Наталья за свои 35 действительно многое успела. И за решеткой побывать, и наркотики попробовать, и, наконец, в бутылке нашла так называемое счастье. Любители отдохнуть под градусом – вся семья. Судя по двери, гостей здесь бывает много. Большинство, видимо, незваные.

С просьбой успокоить шумную компанию в милицию обращаются регулярно. Претензии банальные – потопы, вонь и антисанитария (тараканы поселились даже в нескольких квартирах по соседству).

Кошку выбрасывали из окна.

А, кота? Было.

Еще один постоянный адрес для проверок – частный дом на соседней улице. Само жилище похоже на отель для бездомных. Намекает на цивилизацию здесь только старенький компьютер.

Пришли домой – окна кто-то повыбивал.

Хозяева сдавали комнату в этом доме за скромную плату. Прайс – бутылочка с чем-нибудь горячительным. Мужчина уверяет: теперь ведет трезвый образ жизни и даже планирует жениться на этой барышне.

Вы уже не пьете, да?

Давно, потому что нет квартирантов, не этих вот. Всякие там – и бандиты были, и всякие… День закрытых дверей у участковых бывает регулярно. К счастью, до многих в итоге удается достучаться и снять с учета.

Вадим Аниперко, начальник отделения организации и работы участковых инспекторов милиции ГУВД Мингорисполкома:

Сотрудники милиции на свое усмотрение, оценивая обстановку квартиры и поведение жильцов, принимают решение. Когда видят, что граждане стали на путь исправления, внимание сотрудников милиции к этой квартире уменьшается.