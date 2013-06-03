В Китае жертвами пожара на предприятии по обработке мяса птицы стали 112 человек

Новости Китая. В Китае жертвами пожара на предприятии по обработке мяса птицы стали более 60 человек. Ранения различной степени тяжести получили несколько десятков работников. К настоящему времени огонь удалось потушить, на месте трагедии продолжаются поисково-спасательные работы.

Известно, что пожар вспыхнул утром в одном из производственных помещений. На момент возгорания в здании предприятия находились 300 рабочих. Начато расследование, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Обновлено 03 июня в 10.30

В Китае крупный пожар на птицефабрике унес жизни 112 человек, более полусотни получили ранения