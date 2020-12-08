В Минском районе горел жилой дом, пострадал 70-летний хозяин

Новости Беларуси. Пожар в Минском районе, есть пострадавший. Происшествие случилось в деревне Заямочное по улице Молодежной. Открытым пламенем горел одноэтажный жилой дом, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
Новости Беларуси. Пожар в Минском районе, есть пострадавший. Происшествие случилось в деревне Заямочное по улице Молодежной. Открытым пламенем горел одноэтажный жилой дом, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
Спасаясь от огня, 70-летний хозяин получил ожоги. Он госпитализирован. Сотрудники МЧС ликвидировали пожар. Пламенем повреждены кровля, имущество, стены и потолок.
Причина возгорания – нарушение правил эксплуатации электросетей и электрооборудования. По факту происшествия проводится проверка.