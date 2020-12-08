Прямой эфир

В Минском районе горел жилой дом, пострадал 70-летний хозяин

08 декабря 2020 14:53
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Пожар в Минском районе, есть пострадавший. Происшествие случилось в деревне Заямочное по улице Молодежной. Открытым пламенем горел одноэтажный жилой дом, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

В Минском районе горел жилой дом, пострадал 70-летний хозяин-1

Спасаясь от огня, 70-летний хозяин получил ожоги. Он госпитализирован. Сотрудники МЧС ликвидировали пожар. Пламенем повреждены кровля, имущество, стены и потолок.

В Минском районе горел жилой дом, пострадал 70-летний хозяин-4

Причина возгорания – нарушение правил эксплуатации электросетей и электрооборудования. По факту происшествия проводится проверка.

# Пожар в Минской области # происшествия # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
В Брестском районе автомобиль протаранил остановку. Три человека пострадали
08 декабря 2020 14:22

В Брестском районе автомобиль протаранил остановку. Три человека пострадали

121 ДТП произошло за три дня в Минской области. Рассказываем про некоторые из них
07 декабря 2020 15:50

121 ДТП произошло за три дня в Минской области. Рассказываем про некоторые из них

Два авто столкнулись на проспекте Победителей в Минске. Rover отбросило на ограждение
07 декабря 2020 14:53

Два авто столкнулись на проспекте Победителей в Минске. Rover отбросило на ограждение