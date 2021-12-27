В Минском районе девушка за рулём Citroen выскочила на встречку и столкнулась с Hyundai

28-летняя девушка за рулем Citroën двигалась со стороны Минска в направлении агрогородка Новый Двор. На втором километре автодороги она не учла погодные условия, а также технические возможности своей машины. Как итог – не справилась с управлением, выскочила на полосу встречного движения и столкнулась с Hyundai. Оба водителя с травмами госпитализированы.