Прямой эфир

В Минском районе девушка за рулём Citroen выскочила на встречку и столкнулась с Hyundai

27 декабря 2021 15:09
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. ДТП в Минском районе. Столкнулись два автомобиля, есть пострадавшие, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.  

В Минском районе девушка за рулём Citroen выскочила на встречку и столкнулась с Hyundai-1

28-летняя девушка за рулем Citroën двигалась со стороны Минска в направлении агрогородка Новый Двор. На втором километре автодороги она не учла погодные условия, а также технические возможности своей машины. Как итог – не справилась с управлением, выскочила на полосу встречного движения и столкнулась с Hyundai. Оба водителя с травмами госпитализированы.  

# Авария в Минской области # происшествия # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
На дороге в Гомельской области столкнулись большегрузы. Оба водителя погибли
26 декабря 2021 13:49

На дороге в Гомельской области столкнулись большегрузы. Оба водителя погибли

Две легковые машины столкнулись в Воложинском районе. Чудом уцелел ребёнок, он был в детском автокресле
25 декабря 2021 16:46

Две легковые машины столкнулись в Воложинском районе. Чудом уцелел ребёнок, он был в детском автокресле

На Павловского Ford наехал на пешехода. Водитель говорит, что мужчина лежал на дороге
23 декабря 2021 14:47

На Павловского Ford наехал на пешехода. Водитель говорит, что мужчина лежал на дороге