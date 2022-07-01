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Авария произошла в Логойском районе. Пострадали двое несовершеннолетних

01 июля 2022 20:14
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Новости Беларуси. Авария произошла в Логойском районе, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Авария произошла в Логойском районе. Пострадали двое несовершеннолетних-1

40-летний водитель Lada выехал на встречку и совершил лобовое столкновение с автомобилем Renault. В результате ДТП водитель Lada и ее несовершеннолетние пассажиры, 15-летний сын и 6-летняя дочь, с травмами госпитализированы. Известно, что дети находились в специальных детских удерживающих устройствах и были пристегнуты ремнями безопасности. По факту ДТП проводится проверка.

# Авария в Минской области # происшествия # Новости Минска и Минской области # Фотофакт

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