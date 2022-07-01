Авария произошла в Логойском районе. Пострадали двое несовершеннолетних

40-летний водитель Lada выехал на встречку и совершил лобовое столкновение с автомобилем Renault. В результате ДТП водитель Lada и ее несовершеннолетние пассажиры, 15-летний сын и 6-летняя дочь, с травмами госпитализированы. Известно, что дети находились в специальных детских удерживающих устройствах и были пристегнуты ремнями безопасности. По факту ДТП проводится проверка.