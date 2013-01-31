В Минской области школьник нашёл пневматический пистолет и выстрелил другу в глаз

Новости Беларуси. Инцидент произошёл в Крупском районе Минской области. Как сообщает БелТА, школьники возвращались домой после уроков, и один из них – 15-летний подросток – решил похвастаться пневматическим пистолетом. Он выстрелил и попал в глаз 13-летнему товарищу. С травмой глаза мальчик доставлен в больницу.

Со слов 15-летнего «стрелка», пистолет он нашел около двух месяцев назад. Подросток задержан согласно ст.108 (задержание по подозрению в совершении преступления).

Обстоятельства случившегося предстоит выяснить следствию. Крупским районным отделом Следственного комитета возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.339 УК (хулиганство).

Происшествие с участием детей произошло минувшей осенью в России: четверо школьников в Тарском районе Омской области устроили стрельбу. Взяв с собой пневматическое ружье, они отправились в лес. В результате неловкого движения один из школьников выстрелил в лоб другому. Пострадавший с черепно-мозговой травмой оказался на больничной койке. Как выяснилось позже, один из подростков без разрешения родителей взял дома ружье, хранившееся в шкафу.