В Минске зверски убит подросток. Подозреваемый задержан

Новости Беларуси. Жестокое убийство в Минске. 13-летний подросток умер во дворе жилого дома от удара ножом в сердце. Задержан его 19-летний знакомый. Подозреваемому 19 лет, он нигде не работает и употребляет наркотики, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Убийство произошло днем. 13-летний подросток жил в одном из соседних домов. Молодого человека, который сейчас подозревается в убийстве, знал лично. Около 14 часов в милицию позвонил мужчина и сообщил, что во дворе дома лежит тело подростка.

Вероника Стрельская, пресс-офицер Фрунзенского РУВД г. Минска:

Была установлена личность возможного подозреваемого в совершении преступления, который был буквально в течение трех часов задержан. Им оказался 19-летний неработающий, злоупотребляющий наркотическими средствами и спиртными напитками молодой человек. Задержанный находится в изоляторе временного содержания.

Мотив подозреваемого, с его слов, следствию известен, но пока не разглашается. У очевидцев и знакомых погибшего мальчика версий много. По одной из них, накануне ребята поссорились. Молодой человек пообещал подростку убить его завтра. На следующий день в школе парень, якобы, опасался того, что ему отомстят. По другой, убийца банально попросил закурить. Ему отказали. Результат — удар ножом в сердце. Нож искали несколько часов, убийца выкинул его в траву недалеко от места преступления.

«СБ. Беларусь сегодня»:

Следственно-оперативная группа произвела осмотр места происшествия с участием специалистов Государственного комитета судебных экспертиз, а также ряд иных осмотров, в ходе которых обнаружены и изъяты предметы, имеющие доказательственное значение по делу.

Юлия Гончарова, официальный представитель Следственного комитета Республики Беларусь:

Обнаружено и изъято орудие совершения преступления. Это нож. Характер повреждения у погибшего - колото-резанное ранение.

В трагический момент подросток был не один. С друзьями он гулял на улице. Знакомый подошел к компании и увел парня за угол дома. Поговорить или, точнее, разобраться. Смертельно раненный подросток смог добраться до первого подъезда и рухнул рядом с машинами.

Житель района:

Я думаю, скорее всего, тот не простил ему позавчерашнюю драку. Причина, наверное, была просто банальная - попросил прикурить. Тот сказал, что у него нет сигареты. И он в итоге достал нож и ударил этого мальчика.

Подозреваемый в убийстве -наркоман, но соседи и друзья погибшего не верят, что их товарищ мог быть тоже замешан в каком-то криминале.

Как говорят соседи, воспитывали мальчика мать с отчимом. В семье есть еще младшая дочь. Проблемы если и были, то на характере подростка это не сказалось.

Учащийся школы:

Мы с ним учились в параллельном классе. Он был хорошим другом. Отзывчивым. Если что-то кто-нибудь попросил - учителя, друзья - всегда выручал всех. Положительный человек был. Мог и поддержать, если что. Вот такой (отличный) парень был.

Мальчик ходил в 8 класс, в гимназию, буквально в сотне метров от дома. Он был общительным, открытым подростком, неплохо справлялся с учебой и любил кататься на велосипеде.

Учащаяся школы:

Он любил кататься на велосипеде, зимой катались на горке. Весело было. Жалко потерять такого человека.

На прошлой неделе общественность шокировали подробности убийства двух продавщиц в Лиде. Трагедия произошла на заднем дворе продовольственного магазина в частном секторе города (смотрите видео).

Соседи вызвали милицию, сообщив о драке. Прибывший наряд обнаружил тела двух женщин. Жестокость, с которой было совершено убийство, поразила даже опытных следователей. Удары наносились тяжелым тупым предметом, предположительно металлической трубой, исключительно по голове. Причем смертельными оказались уже первые удары. Однако, преступник продолжал избивать бездыханные тела жертв, изуродовав их до неузнаваемости.