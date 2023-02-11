В Беларуси задержали организатора канала незаконной миграции в ЕС. Им оказался украинец

Новости Беларуси. Решить вопрос с помощью взятки не удалось. Пограничники задержали организатора канала незаконной миграции в страны ЕС, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Украинец попытался подкупить сотрудника Полоцкого пограничного отряда. По плану тот, получив деньги, должен был помочь двум гражданам Кыргызстана незаконно пересечь границу из Беларуси в Литву. Но провернуть преступную схему не удалось.

– На, покуришь потом дома.

– Что это?

– Сигареты.

– А там что?

– Там все нормально.

– Ну что там?

– Там полтинник.

– Что там, белорусские?

– Нет.

– Доллары?

– Ну.