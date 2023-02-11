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В Беларуси задержали организатора канала незаконной миграции в ЕС. Им оказался украинец

11 февраля 2023 13:22
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Новости Беларуси. Решить вопрос с помощью взятки не удалось. Пограничники задержали организатора канала незаконной миграции в страны ЕС, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Беларуси задержали организатора канала незаконной миграции в ЕС. Им оказался украинец-1

Украинец попытался подкупить сотрудника Полоцкого пограничного отряда. По плану тот, получив деньги, должен был помочь двум гражданам Кыргызстана незаконно пересечь границу из Беларуси в Литву. Но провернуть преступную схему не удалось.

В Беларуси задержали организатора канала незаконной миграции в ЕС. Им оказался украинец-4

– На, покуришь потом дома.
– Что это?
– Сигареты.
– А там что?
– Там все нормально.
– Ну что там?
– Там полтинник.
– Что там, белорусские?
– Нет.
– Доллары?
– Ну.

В Беларуси задержали организатора канала незаконной миграции в ЕС. Им оказался украинец-7

Удалось установить и пособника злоумышленника. Им оказался наш соотечественник. За организацию незаконной миграции и дачу взятки возбуждены уголовные дела. Задержанные под стражей, им грозит до 7 лет лишения свободы.

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# Государственная граница Беларуси # происшествия # Фотофакт

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