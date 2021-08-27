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В Минске Volkswagen сбил мужчину, который переходил дорогу на красный

27 августа 2021 19:02
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Новости Беларуси. В Минске мужчина попал под колеса автомобиля, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

В Минске Volkswagen сбил мужчину, который переходил дорогу на красный-1

57-летний водитель Volkswagen, двигаясь по проспекту Партизанскому со стороны Ангарской в направлении Варвашени, возле дома № 144 совершил наезд на 59-летнего пешехода. Он переходил проезжую часть на запрещающий сигнал светофора. Пострадавший с травмами госпитализирован.

# Авария в Минске # происшествия # Фотофакт

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