В Минске Volkswagen сбил мужчину, который переходил дорогу на красный

Новости Беларуси. В Минске мужчина попал под колеса автомобиля, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Новости Беларуси. В Минске мужчина попал под колеса автомобиля, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
57-летний водитель Volkswagen, двигаясь по проспекту Партизанскому со стороны Ангарской в направлении Варвашени, возле дома № 144 совершил наезд на 59-летнего пешехода. Он переходил проезжую часть на запрещающий сигнал светофора. Пострадавший с травмами госпитализирован.