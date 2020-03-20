В Минске водитель угнал Volkswagen и устроил погоню

К преследованию фургона подключились другие экипажи ГАИ. Преследуемый не снижал скорость и препятствовал опережению.

Водитель грубо нарушал ПДД, уходя от погони, и создавал угрозу остальным участникам дорожного движения. На улице Кижеватова произошло столкновение со служебным автомобилем.

По информации МВД, происшествие случилось утром 20 марта. Volkswagen не выполнил требование сотрудника ГАИ об остановке. Экипаж начал преследование.

Новости Беларуси. В Минске водитель угнал автомобиль и устроил погоню.

Вскоре одному из экипажей удалось обогнать автомобиль и разместить на дороге «ежа». Volkswagen наехал на него, не справился с управлением и съехал в кювет, где столкнулся с деревом.

Водителя задержали и доставили в медучреждение. За рулем транспортного средства находился 24-летний житель Брестской области. Он неоднократно судим.

Установлено, что авто было угнано с улицы Тимошенко. Об этом позже правоохранителям сообщил владелец машины.

Случившемуся будет дана правовая оценка.