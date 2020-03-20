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В Минске водитель угнал Volkswagen и устроил погоню

20 марта 2020 15:31
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Новости Беларуси. В Минске водитель угнал автомобиль и устроил погоню.  

По информации МВД, происшествие случилось утром 20 марта. Volkswagen не выполнил требование сотрудника ГАИ об остановке. Экипаж начал преследование.  

Водитель грубо нарушал ПДД, уходя от погони, и создавал угрозу остальным участникам дорожного движения. На улице Кижеватова произошло столкновение со служебным автомобилем.  

К преследованию фургона подключились другие экипажи ГАИ. Преследуемый не снижал скорость и препятствовал опережению.  

Видео погони смотрите здесь.  

В Минске водитель угнал Volkswagen и устроил погоню-1

Фото: МВД  

Вскоре одному из экипажей удалось обогнать автомобиль и разместить на дороге «ежа». Volkswagen наехал на него, не справился с управлением и съехал в кювет, где столкнулся с деревом.  

Водителя задержали и доставили в медучреждение. За рулем транспортного средства находился 24-летний житель Брестской области. Он неоднократно судим.  

Установлено, что авто было угнано с улицы Тимошенко. Об этом позже правоохранителям сообщил владелец машины.  

Случившемуся будет дана правовая оценка.  

В середине марта в Бресте мужчина угнал Volkswagen, водителя останавливали со стрельбой – здесь подробнее.  

# Милицейская погоня # происшествия

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