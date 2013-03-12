В Минске водитель троллейбуса избил пассажира

Новости Беларуси. Конфликт между водителем троллейбуса и пассажиром произошёл примерно месяц назад на остановке «Дом печати». Вчера, благодаря ролику, выложенному на Youtube, подробности той драки стали достоянием общественности.

На видео водитель троллейбуса вытаскивает пассажира из салона и бросает на бак с песком, после чего начинает избивать.

Виктор Тозик, заместитель генерального директора «Минсктранс» (в интервью «СБ. Беларусь сегодня»):

Пассажир был в нетрезвом состоянии. Вел себя неадекватно. Буянил. Приставал к другим пассажирам. Водителю пришлось принять такие вот радикальные меры. Другое дело, что можно было просто вызвать милицию.

Максим, свидетель происшествия, снял происходящее на камеру мобильного телефона. Парень и не предполагал, что видео вызовет такой общественный резонанс.

Очевидец (в интервью TUT.BY):

Я ехал на учебу на троллейбусе. Этот товарищ, пассажир, начал требовать, чтобы остановили автобус в неположенном месте, потом стал стучать в кабину, обматерил водителя всеми словами, которыми мог, и начал снимать штаны. В итоге водитель не выдержал и на остановке вытолкал пассажира. Ролик хранился у меня все это время, я подумать не мог, что он вызовет такой общественный интерес.

Что стало причиной потасовки, пока сказать сложно. Руководство троллейбусного парка обещает разобраться по факту, зафиксированному на видео.