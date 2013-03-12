Неизвестные открыли стрельбу у здания Конгресса США в Вашингтоне. Ранены 13 человек

Новости США. Неизвестные открыли стрельбу практически в самом центре столицы США – Вашингтоне. Ранения получили не менее 13 человек. Состояние одного из них врачи оценивают как критическое.

Инцидент произошел накануне ночью недалеко от здания Конгресса США. Неизвестные обстреляли группу людей, находившихся у входа в жилой дом для малоимущих граждан из двух автомобилей.

На данный момент полиция изучает записи с городских камер наблюдения, а также опрашивает свидетелей произошедшего, чтобы установить личности преступников. Мотивы злоумышленников по-прежнему неизвестны.

Район, в котором произошла стрельба, в последние годы активно застраивается. Он находится в близости от неблагополучных кварталов Вашингтона. В октябре 2012 года на этом месте уже расстреливали людей – тогда были ранены семь человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.