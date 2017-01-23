В Минске водитель, чтобы не столкнуться с легковушкой, снес светофор и тот упал на женщину

Новости Беларуси. ДТП с участием светофора: 23 января в Минске на пересечении улиц Тимирязева и Игнатенко, автомобиль совершал маневр, чтобы избежать столкновения с другой машиной и врезался в светофор. Водитель двигался со стороны проспекта Машерова. От удара электронный регулировщик упал и задел 62-летнюю женщину. Пострадавшую госпитализировали. Светофор отправился на ремонт, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Анастасия Редько, официальный представитель ОГАИ Центрального района:

В результате дорожно-транспортного происшествия женщина была госпитализирована в больницу скорой помощи с предварительным диагнозом «закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение мозга и ушиб теменной области».