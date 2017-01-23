В Минске водитель, чтобы не столкнуться с легковушкой, снес светофор и тот упал на женщину

Новости Беларуси. ДТП с участием светофора: 23 января в Минске на пересечении улиц Тимирязева и Игнатенко,
автомобиль совершал маневр, чтобы избежать столкновения с другой машиной и врезался в светофор.
Водитель двигался со стороны проспекта Машерова.
От удара электронный регулировщик упал и задел 62-летнюю женщину.
Пострадавшую госпитализировали. Светофор отправился на ремонт, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Анастасия Редько, официальный представитель ОГАИ Центрального района:
В результате дорожно-транспортного происшествия женщина была госпитализирована в больницу скорой помощи с предварительным диагнозом «закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение мозга и ушиб теменной области».
Светофор был установлен согласно всем правилам, упал он в результате столкновения.
В настоящее время проводится разбирательство, устанавливаются все причины и обстоятельства происшествия. По окончанию проверки будет дана правовая оценка, и виновный будет наказан.