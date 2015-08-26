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В Минске сестра из-за 4-комнатной квартиры убила брата

26 августа 2015 18:42
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Новости Беларуси. Желание стать хозяйкой недвижимости брата толкнуло 39-летнюю женщину на преступление. В ссоре она нанесла родственнику несколько ударов кухонным ножом.

От полученных травм мужчина скончался.

Татьяна Ковалёва, пресс-офицер Ленинского РУВД:
По собранным оперативниками сведениям стало известно, что брат и сестра совместно распивали спиртные напитки у себя в 4-х комнатной квартире. К слову, здесь не раз проходили алкогольные возлияния, на почве чего периодически возникали конфликты, жилище носило репутацию притона. На этот раз причиной конфликта между родственниками стал квартирный вопрос. На момент совершения преступления в квартире был племянник и знакомые потерпевшего. После случившегося они и вызвали скорую медицинскую помощь. Однако от ножевых ранений мужчина скончался. Его же сестра поспешила скрыться.

Женщину нашли в квартире знакомых.

Правоохранители отмечают, что она и ее приятели злоупотребляют алкоголем и наркотиками.

К слову, задержанная ранее судима за кражи и незаконные действия с наркотическими веществами. За убийство ей грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 15 лет.

# происшествия # Убийство # Татьяна Ковалёва

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