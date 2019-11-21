В Минске рукав для сброса строительного мусора упал на рабочего. Он погиб

Новости Беларуси. В Минске на рабочего упал рукав для сброса строительного мусора.
По информации Следственного комитета, происшествие случилось днем 21 ноября около дома на Рабкоровской.
Произошло обрушение рукава для сброса строительного мусора, который упал на 45-летнего рабочего. Он скончался на месте от телесных повреждений.
Проводится осмотр на месте происшествия, исследуется состояние рукава, наличие и способ его крепления.
Опрашиваются очевидцы случившегося, работники объекта, изымается документация по охране труда и технике безопасности. Часть рукава изъята для проведения экспертиз.
Устанавливаются причины и условия, которые способствовали смертельному травмированию мужчины.
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