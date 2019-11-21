Прямой эфир

В Минске рукав для сброса строительного мусора упал на рабочего. Он погиб

21 ноября 2019 15:37
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. В Минске на рабочего упал рукав для сброса строительного мусора. 

По информации Следственного комитета, происшествие случилось днем 21 ноября около дома на Рабкоровской. 

Произошло обрушение рукава для сброса строительного мусора, который упал на 45-летнего рабочего. Он скончался на месте от телесных повреждений. 

В Минске рукав для сброса строительного мусора упал на рабочего. Он погиб-1

Фото: СК

Проводится осмотр на месте происшествия, исследуется состояние рукава, наличие и способ его крепления. 

Опрашиваются очевидцы случившегося, работники объекта, изымается документация по охране труда и технике безопасности. Часть рукава изъята для проведения экспертиз. 

Устанавливаются причины и условия, которые способствовали смертельному травмированию мужчины. 

В начале ноября в Витебске на 63-летнего рабочего обрушилась металлическая конструкция – здесь подробнее

# Гибель рабочего # происшествия

Другие новости рубрики

Все новости
В Щучинском районе 8-летний мальчик получил тяжёлые травмы в ДТП
21 ноября 2019 12:49

В Щучинском районе 8-летний мальчик получил тяжёлые травмы в ДТП

В Гродно мужчина совращал несовершеннолетних через соцсети
21 ноября 2019 10:52

В Гродно мужчина совращал несовершеннолетних через соцсети

В Борисове мужчина погиб на дне канализационного колодца
21 ноября 2019 09:32

В Борисове мужчина погиб на дне канализационного колодца