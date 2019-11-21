В Минске рукав для сброса строительного мусора упал на рабочего. Он погиб

Новости Беларуси. В Минске на рабочего упал рукав для сброса строительного мусора.

По информации Следственного комитета, происшествие случилось днем 21 ноября около дома на Рабкоровской.

Произошло обрушение рукава для сброса строительного мусора, который упал на 45-летнего рабочего. Он скончался на месте от телесных повреждений.