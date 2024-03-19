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В Минске произошло ДТП с участием машины скорой помощи

19 марта 2024 17:18
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Новости Беларуси. Автомобиль скорой помощи и легковушка столкнулись на столичном перекрестке. ДТП случилось около 7 часов утра, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

В Минске произошло ДТП с участием машины скорой помощи-1

В Минске произошло ДТП с участием машины скорой помощи-3

47-летний водитель скорой при пересечении улицы Максима Богдановича и проспекта Машерова ехал на запрещающий сигнал светофора. В итоге врезался в легковушку. В результате ДТП никто не пострадал, транспортные средства получили механические повреждения. Проводится проверка.

# Авария в Минске # происшествия

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