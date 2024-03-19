На Брестском мясокомбинате устранили утечку аммиака из технологического трубопровода. Благодаря слаженной работе спасателей никто не пострадал, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На место прибыли 11 единиц техники и 40 работников МЧС. Подключились и представители предприятия и служб взаимодействия. Концентрация паров аммиака в воздухе на территории комбината и за его пределами в норме. Технологический процесс не нарушен. Причина инцидента устанавливается.