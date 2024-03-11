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Минчанин провалился в вентиляционную шахту жилого дома

11 марта 2024 17:50
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В Минске мужчина провалился в вентиляционную шахту и застрял на уровне 7-го этажа. Инцидент произошел на улице Жуковского, 10, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Минчанин провалился в вентиляционную шахту жилого дома-1

Заметила человека в шахте жительница дома и обратилась по номеру 112. По прибытии спасатели обнаружили 44-летнего мужчину. Самостоятельно из ловушки он выбраться не мог. Чтобы вызволить его, работники МЧС использовали альпинистское оборудование и снаряжение. Затем пострадавшего передали бригаде медиков. Он получил поверхностные повреждения.

# ЧП # происшествия # Новости Минска и Минской области

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