В Минске произошло четыре аварии за сутки. В больницу попал 32-летний мужчина

Новости Беларуси. На улице Плеханова водитель легковушки не справился с управлением и врезался в фонарный столб, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. Audi двигался в направлении улицы Тухачевского. 32-летнего мужчину доставили в больницу.

Похожая авария произошла на улице Янки Брыля. Водитель двигался с улицы Гурского в сторону Алибегова. Мужчина был вынужден перестроиться в третью полосу, когда другой автолюбитель создал аварийную обстановку. В результате он не справился с управлением Nissan и въехал в разделительное ограждение. Пострадавших нет.

Еще одно ДТП с участием трех автомобилей случилось на Тимирязева. Водитель Audi двигался в сторону Нарочанской. Не успел затормозить и врезался в Volkswagen, который въехал в еще одну машину. Здесь также никто не пострадал.