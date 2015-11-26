В Минске повар ограбил сауну после проведенной там ночи с девушками

Новости Беларуси. 24-летнего повара одного из минских ресторанов задержали по горячим следам. С двумя девушками он познакомился в среду вечером.

Общение молодые люди решили продолжить в сауне.

Поутру девушки подошли к администратору, чтобы расплатиться. Молодой человек тем временем направился к выходу, в какой-то момент вернулся,

схватил пачку денег, которую администратор достала из кассы для расчёта с клиентами, и убежал.

Татьяна Обозная, пресс-офицер Центрального РУВД:

Администратор и одна из девушек попытались догнать грабителя. После работник сауны вернулась, чтобы вызвать милицию, а девушка продолжила догонять злоумышленника. При этом она также звонила в милицию и называла сотрудникам его приметы, однако в темноте потеряла парня из виду. Вскоре наряд милиции задержал молодого человека по приметам в одном из дворов по ул. Немига. В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье 206 («Грабеж») Уголовного кодекса Республики Беларусь, ему грозит до четырех лет лишения свободы.