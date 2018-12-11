В Минске несколько месяцев ищут 16-летнего подростка

Новости Беларуси. В Минске разыскивают подростка.

По информации ГУВД Мингорисполкома, 16-летний Майсейчик Владислав Игоревич с августа 2018 года не посещает занятия в колледже, не появляется по месту жительства. Подросток зарегистрирован по адресу: город Минск, улица Матусевича, 46-908.

До сих пор неизвестно его местонахождение.