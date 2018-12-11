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В Минске несколько месяцев ищут 16-летнего подростка

11 декабря 2018 08:37
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Новости Беларуси. В Минске разыскивают подростка.

По информации ГУВД Мингорисполкома, 16-летний Майсейчик Владислав Игоревич с августа 2018 года не посещает занятия в колледже, не появляется по месту жительства. Подросток зарегистрирован по адресу: город Минск, улица Матусевича, 46-908.

До сих пор неизвестно его местонахождение.

В Минске несколько месяцев ищут 16-летнего подростка-1

Фото: ГУВД Мингорисполкома

На вид Владиславу шестнадцать лет, мальчик – худощавого телосложения. Рост подростка составляет 160-163 сантиметра, темные короткие волосы.

Информацию о местонахождении разыскиваемого можно сообщить по телефонам: (017) 207-67-67, 231-04-99, 213-04-69, 8 029 378- 76-16, 8 044 731-37-60 или 102.

# Пропавшие люди # происшествия # Майсейчик Владислав

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