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В Минске на Немиге студент украл ящик роз для любимой

02 ноября 2010 08:07
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Инцидент произошел в ночь на 29 октября. Прогуливаясь после хорошего застолья у входа в торговый дом «На Немиге», молодой человек обратил внимание на цветочный лоток и ящик, в котором хранились цветы. Навесной замок оказался не очень сильным, и парню достаточно было с силой рвануть за ручку дверцы. Схватив охапку роз, он поспешил исчезнуть с места преступления, но был замечен охранником торгового дома. Попытка скрыться оказалась безуспешной, и вскоре грабителя задержали. Молодому человеку грозит до четырех лет лишения свободы, а материальный ущерб, нанесенный владельцу лотка, оценивается в 80500 рублей, сообщает ctv.by со ссылкой на «Звязду».

# происшествия

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