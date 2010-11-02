В Минске на Немиге студент украл ящик роз для любимой

Белорус, дезертировавший за месяц до увольнения, задержан в Мурманске

О задержании солдата срочной службы, который самовольно оставил часть, сообщили российские СМИ. В белорусском оборонном ведомстве уточнили, что он был призван в 2009 г, проходил службу в одной из частей Минского района.