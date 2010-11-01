Военные США обнародовали первые кадры штурма католической церкви в Багдаде

Судя по ним, вначале по храму выпустили ракету, а затем спецназ пошел на штурм. В ходе операции по освобождению погибли 52 человека. Около 70 ранены.

Напомним, боевики ворвались в церковь, когда там шла служба и захватили более сотни прихожан. Террористы требовали отпустить из тюрем женщин-боевиков. Осада длилась несколько часов. Ответственность за нападение взяла на себя организация «Исламское государство в Ираке», в которую входит и иракский филиал «Аль-Каиды», сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Боевики «Аль-Каиды» держали в плену в церкви Багдада 120 прихожан