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Военные США обнародовали первые кадры штурма католической церкви в Багдаде

01 ноября 2010 15:21
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Судя по ним, вначале по храму выпустили ракету, а затем спецназ пошел на штурм. В ходе операции по освобождению погибли 52 человека. Около 70 ранены.

Напомним, боевики ворвались в церковь, когда там шла служба и захватили более сотни прихожан. Террористы требовали отпустить из тюрем женщин-боевиков. Осада длилась несколько часов. Ответственность за нападение взяла на себя организация «Исламское государство в Ираке», в которую входит и иракский филиал «Аль-Каиды», сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Боевики «Аль-Каиды» держали в плену в церкви Багдада 120 прихожан

# происшествия # Фотофакт

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