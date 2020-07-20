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В Минске на Цнянском водохранилище спасён 13-летний ребёнок

20 июля 2020 11:57
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Новости Беларуси. 19 июля около четырёх часов дня на Цнянском водохранилище был спасён ребёнок.

По сведениям Минского ГУМЧС, 13-летний мальчик отдыхал у воды вместе с мамой. В какой-то момент мяч, с которым играл несовершеннолетний, улетел в воду. Ребёнок поплыл за ним сам, но игрушка оказалась слишком далеко.

Мальчик начал тонуть. Ребёнок захлопал руками по воде, чтобы привлечь к себе внимание. Несовершеннолетнего заметил работник ОСВОДа. Мужчина незамедлительно вынес школьника на берег.

Спасённый пробыл под водой не более 2 минут, сознание не терял. Мальчику была оказана первая помощь, после чего ребёнка госпитализировали.

Ранее в июле в Речице работники ОСВОД спасли пенсионерку. Женщина тонула в Днепре – подробнее здесь.

# Спасение # происшествия

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