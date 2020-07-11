В Речице тонувшую в Днепре пенсионерку спасли очевидец и работники ОСВОД

Новости Беларуси. 10 июля около половины шестого вечера в Речице в Днепре тонула пенсионерка.
По сведениям Гомельского ОУМЧС, спасателям позвонил 39-летний мужчина. Он шёл по улице Набережная и увидел, что в воде находится пенсионерка. К месту происшествия были направлены подразделения МЧС.
К моменту прибытия спасателей пожилая женщина уже находилась на берегу. Очевидец и работники ОСВОД вынесли пострадавшую на сушу, где пенсионерку осматривали медики. Было принято решение госпитализировать спасённую.
На прошлой неделе в Мозыре сотрудники ОСВОД спасли 9-летнего мальчика. Ребёнок плавал в реке, где глубина достигает 9 метров (здесь подробности).