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В Минске мужчина разбил топором окна соседей, а потом заперся в квартире

27 мая 2020 14:41
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Новости Беларуси. На улице Кольцова в Минске в одной из многоэтажек мужчина разбил топором окна и угрожал прибывшей на место милиции, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

В Минске мужчина разбил топором окна соседей, а потом заперся в квартире-1

О странном поведении 47-летнего минчанина правоохранителям сообщила одна из его соседок. На место прибыл наряд Департамента охраны.

В Минске мужчина разбил топором окна соседей, а потом заперся в квартире-4

Оказалось, что мужчина, находясь в нетрезвом состоянии, заперся в квартире на третьем этаже вместе со своей малолетней дочкой. Сотрудникам ОМОН он заявил, что в случае попыток проникнуть в помещение, применит гранату и оружие.

В Минске мужчина разбил топором окна соседей, а потом заперся в квартире-7

Правонарушителя задержали, сейчас ведутся разбирательства. Жизни и здоровью ребенка ничего не угрожает. 

# Нападение # происшествия # Фотофакт

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