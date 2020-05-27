В Минске мужчина разбил топором окна соседей, а потом заперся в квартире

Новости Беларуси. На улице Кольцова в Минске в одной из многоэтажек мужчина разбил топором окна и угрожал прибывшей на место милиции, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

О странном поведении 47-летнего минчанина правоохранителям сообщила одна из его соседок. На место прибыл наряд Департамента охраны.

Оказалось, что мужчина, находясь в нетрезвом состоянии, заперся в квартире на третьем этаже вместе со своей малолетней дочкой. Сотрудникам ОМОН он заявил, что в случае попыток проникнуть в помещение, применит гранату и оружие.