В Минске Lada врезалась в машину скорой и перевернулась

Новости Беларуси. 30-летний водитель Lada, двигаясь по Притыцкого в сторону проспекта Пушкина, при перестроении не уступил дорогу Audi, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Новости Беларуси. 30-летний водитель Lada, двигаясь по Притыцкого в сторону проспекта Пушкина, при перестроении не уступил дорогу Audi, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
После столкновения Lada врезалась в припаркованную на остановке машину скорой помощи и перевернулась, перегородив несколько полос. Никто не пострадал.