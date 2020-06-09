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В Минске Lada врезалась в машину скорой и перевернулась

09 июня 2020 16:11
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Новости Беларуси. 30-летний водитель Lada, двигаясь по Притыцкого в сторону проспекта Пушкина, при перестроении не уступил дорогу Audi, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

В Минске Lada врезалась в машину скорой и перевернулась -1

После столкновения Lada врезалась в припаркованную на остановке машину скорой помощи и перевернулась, перегородив несколько полос. Никто не пострадал.

# Авария в Минске # происшествия # Фотофакт

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