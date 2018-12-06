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В Минске ищут 15-летнюю девочку. Она не вернулась домой после школы

06 декабря 2018 14:44
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Новости Беларуси. В Минске разыскивают 15-летнюю девочку.

По информации ГУВД Мингорисполкома, минчанка Судник Валерия Евгеньевна, 06.10.2003 г.р., третьего декабря вышла из школы около 15:00 и не вернулась домой.

Подросток учится в девятом классе СШ № 1 города Минска.

Сейчас местонахождение Валерии неизвестно. Ранее девочка неоднократно уходила из дома.

В Минске ищут 15-летнюю девочку. Она не вернулась домой после школы-1

Фото: ГУВД Мингорисполкома

На вид девочке 16-18 лет, ее рост составляет 168 сантиметров, плотного телосложения, русые кучерявые волосы ниже плеч, зеленые глаза, широкое лицо, прямой нос и полные губы.

Валерия была одета в зеленую теплую куртку до бедер, синие облегающие штаны, темные полусапожки.

О местонахождении школьницы просят сообщить в Октябрьское РУВД Минска по телефонам 8 (017) 222-04-42 (ОДС), (017) 239-64-71 или 102.

# Пропавшие люди # происшествия # Судник Валерия

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