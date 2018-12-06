В Минске ищут 15-летнюю девочку. Она не вернулась домой после школы

Сейчас местонахождение Валерии неизвестно. Ранее девочка неоднократно уходила из дома.

По информации ГУВД Мингорисполкома, минчанка Судник Валерия Евгеньевна, 06.10.2003 г.р., третьего декабря вышла из школы около 15:00 и не вернулась домой.

На вид девочке 16-18 лет, ее рост составляет 168 сантиметров, плотного телосложения, русые кучерявые волосы ниже плеч, зеленые глаза, широкое лицо, прямой нос и полные губы.

Валерия была одета в зеленую теплую куртку до бедер, синие облегающие штаны, темные полусапожки.

О местонахождении школьницы просят сообщить в Октябрьское РУВД Минска по телефонам 8 (017) 222-04-42 (ОДС), (017) 239-64-71 или 102.