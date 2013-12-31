Прямой эфир

В Минске горел детский сад №226 31 декабря: в это время в здании находились 11 детей

31 декабря 2013 14:37
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. 31 декабря в минском детском саду произошел пожар. Возгорание произошло в детском саду №226 Первомайского района. Очагом возгорание стал медпункт. В это время в здании находились 11 детей и персонал детского сада. Их эвакуировали в соседнее административное здание. С малышами все время работали психологи. Оперативно прибывшие спасатели успели вовремя ликвидировать возгорание. К счастью, никто не пострадал.

По предварительным данным, причиной пожара стало короткое замыкание холодильника. Полыхающее оборудование оклоло 13 часов заметил медработник детского учреждения. Пожар не успел перекинуться на соседние помещения. Повреждено оборудование и мебель. Дополнительные обстоятельства еще выясняются, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Елена Осадчая, начальник Управления образования администрации Первомайского района Минска:
Через неделю учреждение приступит к обычному режиму функционирования. Уже нашли возможность разместить детей в тех дошкольных учреждениях, которые предпочтут родители – где им будет удобнее. Места в районе есть, трудностей для родителей не создадим.

# происшествия # Детские сады в Минске # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
До 34 возросло число погибших при терактах в Волгограде
30 декабря 2013 17:56

До 34 возросло число погибших при терактах в Волгограде

Сын смертельно ранил отца на охоте в Гомельском районе
30 декабря 2013 17:21

Сын смертельно ранил отца на охоте в Гомельском районе

Грабитель в Гродно обокрал учительницу прямо в школе
30 декабря 2013 16:42

Грабитель в Гродно обокрал учительницу прямо в школе