В Минске два младенца были травмированы во время занятий на фитболе

Новости Беларуси. Следственный комитет начал две проверки по факту травмирования младенцев во время занятий с фитбольными мячами.

Как сообщает официальный представитель СК Юлия Гончарова на странице в соцсети, обоим младенцам не было и полугода.

Во время упражнений дети выскальзывали из рук взрослых.

Юлия Гончарова, официальный представитель СК:

В результате аналогичные ситуации – выскальзывание детей из рук (мамы, няни) и – переломы височных, теменных костей у малышей, гематомы.

В обоих случаях скорую помощь не вызывали сразу. Последствия удара и травмы были обнаружены позже.

По словам Гончаровой, если малыш упал, то стоит некоторое время понаблюдать за ним, потому что некоторые черепно-мозговые травмы проявляются не сразу. Если вы видели, что ребенок ударился, то нужно быстрее обратиться к врачу.