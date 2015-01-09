В Минске 18-летний парень погиб в новогоднюю ночь от взрыва петарды

Новости Беларуси. В Минске от взрыва петарды, запущенной в новогоднюю ночь, умер молодой парень. 18-летний минчанин пострадал от неисправного снаряда.

Между тем, пострадавших от пиротехники за две прошедшие недели в стране почти полсотни. А милиция составила 200 протоколов за ее использование в общественных местах. Эти цифры меньше, чем в 2014 году. Однако далеко не утешающие.

Это место в новогоднюю ночь стало трагическим для 18-летнего Максима. После боя курантов он вышел на улицу. Здесь молодой человек и его друзья решили праздник продолжить, запустив фейерверк. После нескольких залпов компания стала зажигать очередной снаряд, но он не сработал, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Джамал, сосед погибшего:

Он наклонился, ему в лицо попал этот снаряд. Вызывали скорую, он лежал, ему говорили дышать, ему попало в череп. Он был в сознании, но терял его.

Очевидцы говорят: все произошло мгновенно. На улицу сразу же выбежали соседи и родители парня. Несколько минут они поддерживали его в сознании. Бригада скорой приехала спустя четверть часа после случившегося.

Игорь Шиманский, заместитель главного врача по хирургии Минской городской клинической больницы скорой медицинской помощи:

Он был доставлен в крайне тяжелом состоянии с ранением головы. Были множественные переломы костей черепа, повреждение головного мозга, переломы костей носа, ожоги лица. Сразу же при поступлении пациента оперировали. После этого он находился в реанимационном отделении на лечении. Но, к сожалению, из-за тяжести самой травмы спасти его не удалось.

За время праздников жертвами пиротехники стали 50 человек по всей стране. Приводили к трагедии в основном серые снаряды или, проще говоря, купленные с рук.

В 2014 году в Беларуси выявили 400 фактов нелегальной торговли ими. Значит, контроль есть. Но он, по словам правоохранителей, подпольных продавцов останавливает едва ли.

Георгий Евчар, заместитель начальника управления информации и общественных связей МВД Республики Беларусь:

В преддверии новогодних и рождественских праздников были созданы мобильные группы. Водители микроавтобусов, а также большегрузных машин досматривались, торговые центры, рынки. Потому что та пиротехника, которая завозится контрабандным путем, не всегда отвечает ГОСТу, стандартам. И это приводит к печальным последствиям.

В топе причин, по которым атрибут праздника приводит к трагедии, и банальная невнимательность. Продавцы пиротехники советуют: просто читайте инструкцию.

Она есть даже в продукции китайского производства, причем на русском. Там прописаны практически все варианты развития событий.

Александр Дорога, продавец пиротехники:

Бывают такие случаю, когда пиротехника не срабатывает. Если так случилось, то в течение 15 минут вообще нельзя подходить к не сработавшему изделию.

В случае с Максимом фейерверк был легальным. По крайней мере, его купили в магазине с лицензией. Об этом говорят близкие погибшего. Но как бы там ни было, исход произошедшего уже не изменить.