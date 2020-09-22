В Лиозненском районе Audi врезалась в трактор с прицепом

Новости Беларуси. В Лиозненском районе спасатели освободили мужчину, которого зажало в автомобиле.

По сведениям Витебского ОУМЧС, 21 сентября около половины первого дня 20-летний водитель Audi 100 двигался по дороге «Лиозно – Колышки». Возле деревни Запоженки легковушка совершила боковое столкновение с трактором и прицепом.