В Лиозненском районе Audi врезалась в трактор с прицепом

Новости Беларуси. В Лиозненском районе спасатели освободили мужчину, которого зажало в автомобиле.
По сведениям Витебского ОУМЧС, 21 сентября около половины первого дня 20-летний водитель Audi 100 двигался по дороге «Лиозно – Колышки». Возле деревни Запоженки легковушка совершила боковое столкновение с трактором и прицепом.
Водитель иномарки оказался зажат в машине. Прибывшие спасатели с использованием гидравлического аварийно-спасательного оборудования деблокировали мужчину и передали его медикам. После осмотра пострадавший с травмами различной степени тяжести был госпитализирован.
По факту ДТП ведётся разбирательство.
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