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В Лиозненском районе Audi врезалась в трактор с прицепом

22 сентября 2020 06:36
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Новости Беларуси. В Лиозненском районе спасатели освободили мужчину, которого зажало в автомобиле.

По сведениям Витебского ОУМЧС, 21 сентября около половины первого дня 20-летний водитель Audi 100 двигался по дороге «Лиозно – Колышки». Возле деревни Запоженки легковушка совершила боковое столкновение с трактором и прицепом.

В Лиозненском районе Audi врезалась в трактор с прицепом -1

Фото: Витебское ОУМЧС 

Водитель иномарки оказался зажат в машине. Прибывшие спасатели с использованием гидравлического аварийно-спасательного оборудования деблокировали мужчину и передали его медикам. После осмотра пострадавший с травмами различной степени тяжести был госпитализирован.

В Лиозненском районе Audi врезалась в трактор с прицепом -4

Фото: Витебское ОУМЧС 

По факту ДТП ведётся разбирательство.

В Лиозненском районе Audi врезалась в трактор с прицепом -7

Фото: Витебское ОУМЧС 

Месяцем ранее помощь спасателей потребовалась другому водителю. В Витебском районе Alfa Romeo съехал в кювет и перевернулся – здесь подробности.

# Авария в Витебской области # происшествия

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