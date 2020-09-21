В Минском районе Peugeot сбил лося, а затем врезался в Kia

Новости Беларуси. 20 сентября около девяти вечера в Минском районе в аварии погибли три человека.

Как сообщает МВД Беларуси, 39-летний водитель Peugeot двигался по трассе Р23. В какой-то момент на проезжую часть выбежал лось, произошло столкновение. От удара иномарка выехала на встречку и врезалась в Kia Sportage, которой управлял 46-летний водитель.

В результате ДТП погибли водители и пассажирка Peugeot. 14-летний пассажир той же машины получил травмы, он госпитализирован.