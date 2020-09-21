Прямой эфир

В Минском районе Peugeot сбил лося, а затем врезался в Kia

21 сентября 2020 06:22
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. 20 сентября около девяти вечера в Минском районе в аварии погибли три человека.

Как сообщает МВД Беларуси, 39-летний водитель Peugeot двигался по трассе Р23. В какой-то момент на проезжую часть выбежал лось, произошло столкновение. От удара иномарка выехала на встречку и врезалась в Kia Sportage, которой управлял 46-летний водитель.

В результате ДТП погибли водители и пассажирка Peugeot. 14-летний пассажир той же машины получил травмы, он госпитализирован.

На прошлой неделе в Брестском районе Ford сбил велосипедиста. Пенсионер был доставлен в больницу – подробнее здесь.

# Авария в Минской области # происшествия

Другие новости рубрики

Все новости
Ночью в Минске Mercedes-Benz врезался в светофор
20 сентября 2020 12:09

Ночью в Минске Mercedes-Benz врезался в светофор

В Брестском районе Ford сбил на пешеходном переходе велосипедиста
20 сентября 2020 08:27

В Брестском районе Ford сбил на пешеходном переходе велосипедиста

На пожаре в Витебске спасены хозяйка квартиры и её гость
19 сентября 2020 14:10

На пожаре в Витебске спасены хозяйка квартиры и её гость