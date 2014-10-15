В Лидском районе 73-летний мужчина пытался застрелиться из-за подозрения на онкологию

Новости Беларуси. На отчаянный шаг 73-летнего пенсионера толкнуло предположение о наличии онкологического заболевания.

Мужчина выстрелил себе в грудь из охотничьего ружья.

К счастью, травмы оказались не смертельными. Пенсионера доставили в больницу. Онкологического заболевания у него не обнаружили.



Напомним, месяц назад в Минске спасатели в последнюю секунду предотвратили смерть человека. 56-летний мужчина, страдающий заболеванием сердца, решил свести счеты с жизнью. Подробности читайте здесь.

Проблема суицида – одна из серьезных проблем человечества, и причин тому множество.

В числе основных можно назвать психические нарушения (депрессия, проблемы личности, алкогольная зависимость, шизофрения), а также физические заболевания (неврологические болезни, рак, ВИЧ-инфекция).

Жизнь Ирины Можаровой шла своим чередом: учеба в школе, занятия плаванием, увлечение народными танцами, замужество, рождение детей. Тут в жизни Ирины происходит трагедия – умирает отец, но беда не приходит одна: спустя 3 месяца молодая женщина попадает в автомобильную аварию. Ирина выжила, но жить ей совсем не хотелось. Женщина постоянно думала о суициде. Но спустя 7,5 лет выход из непростой жизненной ситуации Ира нашла в новом увлечении. Спортивные танцы на инвалидных колясках в буквальном смысле вытащили Ирину из пропасти.