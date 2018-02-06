На улице Короля горела легковушка, водитель и пассажиры отделались легким испугом

Новости Беларуси. 6 февраля днем на улице Короля сгорела легковушка, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Водитель и двое пассажиров самостоятельно покинули машину и вызвали спасателей. Пламя успело перекинуться на машины, припаркованные рядом. По предварительным данным виной всему короткое замыкание.
Дмитрий Бурлаков, пострадавший:
Пытались сегодня уехать на этом автомобиле. Начали движение, пошло задымление, решили поэтому сразу вернуться на место и проверить что да как с ней. Но только начали вылезать с машины, как началось возгорание.
Сгоревшая машина восстановлению не подлежит. Потерпевшие отделались легким испугом. Все детали установит следственно-оперативная группа.