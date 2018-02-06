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На улице Короля горела легковушка, водитель и пассажиры отделались легким испугом

06 февраля 2018 17:03
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Новости Беларуси. 6 февраля днем на улице Короля сгорела легковушка, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. 

Водитель и двое пассажиров самостоятельно покинули машину и вызвали спасателей. Пламя успело перекинуться на машины, припаркованные рядом. По предварительным данным виной всему короткое замыкание.

На улице Короля горела легковушка, водитель и пассажиры отделались легким испугом-1

Дмитрий Бурлаков, пострадавший:
Пытались сегодня уехать на этом автомобиле. Начали движение, пошло задымление, решили поэтому сразу вернуться на место и проверить что да как с ней. Но только начали вылезать с машины, как началось возгорание.

Сгоревшая машина восстановлению не подлежит. Потерпевшие отделались легким испугом. Все детали установит следственно-оперативная группа.

На улице Короля горела легковушка, водитель и пассажиры отделались легким испугом-4

На улице Короля горела легковушка, водитель и пассажиры отделались легким испугом-6

На улице Короля горела легковушка, водитель и пассажиры отделались легким испугом-8

# происшествия # Фотофакт # Пожар в автомобиле # Дмитрий Бурлаков

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