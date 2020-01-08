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В Лиде молодые люди устроили вечеринку и разгромили квартиру

08 января 2020 08:17
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Новости Беларуси. В Лиде девушка без разрешения родителей пригласила знакомых к себе в квартиру, чтобы отпраздновать Новый год. 

Как сообщает УВД Гродненского облисполкома, в какой-то момент нетрезвые подростки начали ломать мебель, бить люстры и выкидывать вещи из окна квартиры, которая расположена на седьмом этаже. Никто не пострадал. 

Хозяева жилплощади обратились в милицию. Заявители оценили ущерб не менее чем в две тысячи рублей. 

Проводится проверка, выясняются обстоятельства случившегося. 

Осенью 2019 года в Гродно молодёжь провожала друга в армию.

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# Хулиганство # происшествия

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