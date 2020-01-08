В Лиде молодые люди устроили вечеринку и разгромили квартиру

Новости Беларуси. В Лиде девушка без разрешения родителей пригласила знакомых к себе в квартиру, чтобы отпраздновать Новый год.

Как сообщает УВД Гродненского облисполкома, в какой-то момент нетрезвые подростки начали ломать мебель, бить люстры и выкидывать вещи из окна квартиры, которая расположена на седьмом этаже. Никто не пострадал.

Хозяева жилплощади обратились в милицию. Заявители оценили ущерб не менее чем в две тысячи рублей.

Проводится проверка, выясняются обстоятельства случившегося.

Осенью 2019 года в Гродно молодёжь провожала друга в армию.