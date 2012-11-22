В корпусе БГУ на Революционной произошел пожар. Из-за припаркованных машин спасатели добирались до места ЧП пешком

Новости Беларуси. Припаркованные автомобили помешали 22 ноября пожарным подъехать к горевшему зданию. Сотрудники МЧС получили сообщение, что на улице Революционной из окон четвертого этажа корпуса БГУ идет дым. Команда поспешила на место ЧП, однако из-за преграды туда пришлось добираться пешком, а спецоборудование нести в руках.

Из здания эвакуировали 400 человек. Как оказалось, в одном из помещений тлели изоляция электропроводки и деревянная обрешетка стены, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Виталий Дембовский, помощник начальника Минского городского управления МЧС:

Некоторый автолюбители припарковали свои автомобили вопреки не только правилам дорожного движения, но и вопреки общечеловеческой логики, наплевав на других участников дорожного движения, буквально бросив свои автомобили на проезжей части. Стоит только догадываться, что могло бы произойти, если был пожар был более серьезным по своим масштабам. Информация по данным нарушителям была передана в Госавтоинспекцию.