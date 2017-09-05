В колбасе – опасная таблетка: в Минске кто-то травит собак, несколько питомцев погибли

Новости Беларуси. Отрава для собак. В Минске вот уже несколько дней неизвестные буквально травят домашних питомцев, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. На улицах появляется опасное лакомство, внутри которого находятся смертельные таблетки. Уже сейчас жертвами стали несколько животных. Некоторые псы с тяжелым отправлением находятся в ветеринарных клиниках.

Симпатичный Филипп вот уже 4 день на уколах. Собака только сегодня утром встала на свои лапы. До этого пес провел два дня под наркозом: только так можно было остановить судороги. На волосок от смерти Филипп оказался после лакомства, случайно съеденного на прогулке.

Елена Юричева, владелец собаки:

Мы понимали, что сердце не бьется, его надо попытаться завести. Стучали, дышали, массаж делали, и тут же второй приступ.

Вот такой кусок ливерки мог стоить собаке жизни. В колбасе – смертельно-опасная таблетка. Ее применяют для лечения туберкулеза у людей. Но для животных это яд. Отравленные угощения неизвестные несколько дней разбрасывают в районе улиц Кропоткина и Хоружей. В результате несколько домашних питомцев уже погибли.

Ольга Коршун, СТВ:

Уже после первого трагического случая в лифте этого дома появились вот такие объявления, где хозяева погибшего пса пытаются предостеречь других владельцев. Но похоже такие объявления оказались не очень действенной мерой в этой борьбе. Ведь только в этом доме пострадали ещё несколько собак.

Впрочем, такие случаи для нашей страны редкость. Догхантеры или противники собак – раньше у нас не появлялись. Более активно они выступают в России. Но наказания избежать вряд ли удастся. Уже решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Екатерина Вершицкая, официальный представитель ГУВД Мингорисполкома:

Назначена проверка и сотрудники милиции проведут необходимый комплекс мероприятий по установлению лица, причастного к таким действиям, а также мотивов его поступка.

Ветеринары подозревают, что собаки отправились изониазидом. Это самый известный у догхантеров яд. Стоит собаке просто вдохнуть порошок, как он мгновенно попадает в кровь. Питомец погибает в страшных муках. В этой ветеринарной клинике, где буквально вернули с того света Филиппа, отмечают, что таких случаев – 4-5 в год.

Алексей Сац, ветеринар:

Случаи отравления случаются. Это и родентициды, и эти препараты. Основное – это вовремя обратится к специалистам.

Скорее всего, такая атака была направлена не против домашних питомцев. Мишень – бездомные животные. Безусловно, их тоже нужно контролировать. Но не такой ценой. Более того, в зоне риска и маленькие дети, которые из-за любопытства могут попасть в опасную ловушку.

Вероника Ханцевич, председатель общественного объединения защиты животных «Эгида»:

Животных выбрасывают из окон, животных топят, вешают, стреляют. К сожалению, не все случаи удаётся довести до уголовной ответственности. За 2016 – начало 2017 года только 9 человек судом признаны виновными по жестокому обращению с животными по уголовной статье.