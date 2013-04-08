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В Китае число заболевших вирусом птичьего гриппа превысило 20 человек, скончались 6

08 апреля 2013 06:31
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Новости Китая. В Китае число заболевших вирусом птичьего гриппа превысило 20 человек. Скончались шестеро. Более двух сотен жителей из ближайшего окружения заразившихся находятся под наблюдением врачей.

Случаев передачи вируса от человека к человеку пока не зафиксировано. Известно, что некоторые из госпитализированных занимались продажей живой птицы. Ее реализация временно приостановлена в городах, где были выявлены случаи заболевания. В Шанхае, чтобы не допустить распространения вируса, уничтожили почти 100 тысяч кур, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

По мнению экспертов, новый штамм гриппа могли занести в Китай перелетные птицы.

# происшествия # Вирусные заболевания

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