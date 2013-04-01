В Китае 2 человека скончались от вируса птичьего гриппа H7N9. Один – в критическом состоянии

Новости Китая. В Китае ищут вакцину от нового смертельно опасного штамма вируса птичьего гриппа H7N9. От него уже скончались два человека – жители Шанхая в возрасте 87 и 27 лет. Они умерли почти одновременно через две недели после заражения. В критическом состоянии еще одна заболевшая.

Сейчас врачи обследуют людей из ближайшего окружения пациентов. Пока не ясно, каким образом люди были инфицированы.

Ранее штамм считался не опасным для человека. Поэтому вакцины от него не существует ни в Китае, ни за границей. Распознать болезнь крайне сложно: симптомы на начальной стадии такие же, как при простуде. Все начиналось с кашля, а позже перерастало в пневмонию, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.