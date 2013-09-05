Новости Беларуси. ЧП в Могилевской области. В Кировском районе обрушилась водонапорная башня. К счастью, никто не пострадал. А вот последствия аварии на себе ощутила половина деревни. Это, по меньшей мере, около 800 человек.

Без воды также остались тепличный комбинат, детский сад, гостиница и несколько административных зданий. Сейчас туда организован подвоз питьевой воды. Частично восстановлено и водоснабжение населенного пункта.

Причина обрушения устанавливается, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.