В Казахстане упал АН-72 с пограничниками, погибли 27 человек

Новости Казахстана. В Казахстане расследуют обстоятельства крушения самолета пограничной службы. Трагедия произошла накануне на юге страны.

Военно-транспортный Ан-72 не дотянул до посадочной полосы в Шымкенте и рухнул в карьер местного цементного завода. Погибли все 27 человек, находившиеся на борту: 7 пилотов и 20 военнослужащих, в том числе временно исполняющий обязанности директора погранслужбы.

По факту авиакатастрофы возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил полетов или подготовки к ним», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Обновлено 27 декабря 2012 года

В посольстве Казахстана в Беларуси 27 декабря будет открыта книга соболезнований в связи жертвами авиакатастрофы. 27 декабря в Казахстане объявлен днем национального траура.