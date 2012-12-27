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В Казахстане упал АН-72 с пограничниками, погибли 27 человек

27 декабря 2012 05:50
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Новости Казахстана. В Казахстане расследуют обстоятельства крушения самолета пограничной службы. Трагедия произошла накануне на юге страны.

Военно-транспортный Ан-72 не дотянул до посадочной полосы в Шымкенте и рухнул в карьер местного цементного завода. Погибли все 27 человек, находившиеся на борту: 7 пилотов и 20 военнослужащих, в  том числе временно исполняющий обязанности директора погранслужбы. 

По факту авиакатастрофы возбуждено уголовное дело по статье  «Нарушение правил полетов или подготовки к ним», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Обновлено 27 декабря 2012 года

В посольстве Казахстана в Беларуси 27 декабря будет открыта книга соболезнований в связи жертвами авиакатастрофы.  27 декабря в Казахстане объявлен днем национального траура.

# происшествия # Аварии # Авиакатастрофа # Авиакатастрофа

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