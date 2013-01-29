В Казахстане разбился пассажирский самолет. Выживших нет

Новости Казахстана. Авиакатастрофа в Казахстане. Недалеко от Алматы разбился пассажирский самолет. Все пассажиры и члены экипажа, находившиеся на борту погибли. По уточненным данным, в самолете было 16 пассажиров и пять членов экипажа. На месте трагедии работает оперативная группа. Самолёт выполнял рейс Кокшетау — Алматы.

По предварительной версии, причиной ЧП стали плохие погодные условия: в регионе установился сильный туман. Известно, что самолёт столкнулся с землёй при повторной попытке захода на посадку. Официальная причина трагедии будет названа после расшифровки бортовых самописцев, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.