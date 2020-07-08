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В Калинковичах три человека пострадали при столкновении Hyundai и Volkswagen

08 июля 2020 11:19
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Новости Беларуси. 7 июля около половины первого дня в Калинковичах столкнулись две иномарки.

Как сообщает ГАИ УВД Гомельского облисполкома, 46-летний водитель за рулём Hyundai Santa Fe двигался по улице Озёрина. Выезжая со второстепенной дороги на главную, автомобиль врезался в Volkswagen Passat, которым управлял 50-летний мужчина.

В Калинковичах три человека пострадали при столкновении Hyundai и Volkswagen-1

Фото: ГАИ УВД Гомельского облисполкома 

В аварии пострадали водители и 42-летняя пассажирка Hyundai. Все пострадавшие были доставлены в травматологическое отделение.

В Калинковичах три человека пострадали при столкновении Hyundai и Volkswagen-4

Фото: ГАИ УВД Гомельского облисполкома 

На прошлой неделе в Воложинском районе столкнулись грузовик и микроавтобус.

Пострадали семь пассажиров микроавтобуса – подробности здесь.

# Авария в Гомельской области # происшествия

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