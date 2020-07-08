В Калинковичах три человека пострадали при столкновении Hyundai и Volkswagen

Новости Беларуси. 7 июля около половины первого дня в Калинковичах столкнулись две иномарки.
Как сообщает ГАИ УВД Гомельского облисполкома, 46-летний водитель за рулём Hyundai Santa Fe двигался по улице Озёрина. Выезжая со второстепенной дороги на главную, автомобиль врезался в Volkswagen Passat, которым управлял 50-летний мужчина.
Фото: ГАИ УВД Гомельского облисполкома
В аварии пострадали водители и 42-летняя пассажирка Hyundai. Все пострадавшие были доставлены в травматологическое отделение.
Фото: ГАИ УВД Гомельского облисполкома
На прошлой неделе в Воложинском районе столкнулись грузовик и микроавтобус.
Пострадали семь пассажиров микроавтобуса – подробности здесь.