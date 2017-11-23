В Ивьевском районе пограничники задержали незаконных мигрантов

Новости Беларуси. Канал незаконной транзитной миграции пресекли белорусские пограничники. Два автомобиля двигались в литовском направлении, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Их задержали в Ивьевском районе. В одной из машин находились 6 граждан Вьетнама, в паспортах которых белорусских виз не было.
Отметим, это уже не первый подобный случай. На пути к Евросоюзу территория Беларуси по-прежнему привлекает незаконных мигрантов.
Антон Бычковский, официальный представитель Госпогранкомитета Беларуси:
На автодороге сообщением Ивье – Лида в Ивьевском районе были остановлены два автомобиля под управлением, со слов, граждан России. В первом автомобиле находились еще двое россиян, а в салоне второй иномарки – шесть граждан Вьетнама, у которых в паспортах отсутствовали белорусские визы.
Задержанные доставлены в Лидский пограничный отряд для дальнейшего разбирательства. Возбуждено уголовное дело. Статьей предусмотрено лишение свободы на срок от трех до семи лет с конфискацией.