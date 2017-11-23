В Ивьевском районе пограничники задержали незаконных мигрантов

Новости Беларуси. Канал незаконной транзитной миграции пресекли белорусские пограничники. Два автомобиля двигались в литовском направлении, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Их задержали в Ивьевском районе. В одной из машин находились 6 граждан Вьетнама, в паспортах которых белорусских виз не было.

Отметим, это уже не первый подобный случай. На пути к Евросоюзу территория Беларуси по-прежнему привлекает незаконных мигрантов.