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В Ивьевском районе пограничники задержали незаконных мигрантов

23 ноября 2017 07:48
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Новости Беларуси. Канал незаконной транзитной миграции пресекли белорусские пограничники. Два автомобиля двигались в литовском направлении, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Их задержали в Ивьевском районе. В одной из машин находились 6 граждан Вьетнама, в паспортах которых белорусских виз не было.

Отметим, это уже не первый подобный случай. На пути к Евросоюзу территория Беларуси по-прежнему привлекает незаконных мигрантов.

В Ивьевском районе пограничники задержали незаконных мигрантов-1

Антон Бычковский, официальный представитель Госпогранкомитета Беларуси:
На автодороге сообщением Ивье – Лида в Ивьевском районе были остановлены два автомобиля под управлением, со слов, граждан России. В первом автомобиле находились еще двое россиян, а в салоне второй иномарки – шесть граждан Вьетнама, у которых в паспортах отсутствовали белорусские визы.

Задержанные доставлены в Лидский пограничный отряд для дальнейшего разбирательства. Возбуждено уголовное дело. Статьей предусмотрено лишение свободы на срок от трех до семи лет с конфискацией.

# происшествия # Государственная граница Беларуси # Антон Бычковский

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