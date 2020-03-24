На перекрёстке в Минске перевернулась Lada с двумя детьми
Новости Беларуси. Утром 24 марта в Минске на перекрёстке перевернулась машина с двумя детьми.
Как сообщает УГАИ ГУВД Мингорисполкома, Lada двигалась по улице Нёманской в сторону улицы Притыцкого. На перекрёстке с улицей Казимировской автомобиль не пропустил Toyota, в результате чего произошло ДТП.
Фото: УГАИ ГУВД Мингорисполкома
Lada опрокинулась. В автомобиле ехали двое несовершеннолетних, они находились в удерживающих устройствах. Никто не пострадал, по факту аварии ведётся проверка.
Ранее на МКАД поочередно столкнулись друг с другом четыре автомобиля.
Причиной стало несоблюдение дистанции – подробнее здесь.