На перекрёстке в Минске перевернулась Lada с двумя детьми

Новости Беларуси. Утром 24 марта в Минске на перекрёстке перевернулась машина с двумя детьми.

Как сообщает УГАИ ГУВД Мингорисполкома, Lada двигалась по улице Нёманской в сторону улицы Притыцкого. На перекрёстке с улицей Казимировской автомобиль не пропустил Toyota, в результате чего произошло ДТП.