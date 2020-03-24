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На перекрёстке в Минске перевернулась Lada с двумя детьми

24 марта 2020 06:45
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Новости Беларуси. Утром 24 марта в Минске на перекрёстке перевернулась машина с двумя детьми. 

Как сообщает УГАИ ГУВД Мингорисполкома, Lada двигалась по улице Нёманской в сторону улицы Притыцкого. На перекрёстке с улицей Казимировской автомобиль не пропустил Toyota, в результате чего произошло ДТП. 

На перекрёстке в Минске перевернулась Lada с двумя детьми -1

Фото: УГАИ ГУВД Мингорисполкома 

Lada опрокинулась. В автомобиле ехали двое несовершеннолетних, они находились в удерживающих устройствах. Никто не пострадал, по факту аварии ведётся проверка. 

Ранее на МКАД поочередно столкнулись друг с другом четыре автомобиля.

Причиной стало несоблюдение дистанции – подробнее здесь

# Авария в Минске # происшествия

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