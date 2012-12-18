В итальянском Палермо обрушились жилые дома. Трое - погибли, более 10 - ранены

Новости Италии. Два жилых дома обрушились в Италии, в самом центре города Палермо. На данный момент известно о трёх погибших, десять получили травмы.

Трещины на одном из зданий появились еще ночью. Жители вызвали пожарных, которые успели эвакуировать почти всех. Из квартир не успели выйти лишь несколько пожилых людей.

По словам очевидцев, многоквартирный дом раскололся надвое и в один момент все обрушилось. Обломками завалило близлежащее здание. Спасатели продолжают разбор завалов. Прокуратура Палермо приступила к расследованию обстоятельств трагедии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.