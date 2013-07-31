В Ираке террористы-смертники устроили два взрыва в мечетях. 9 человек погибли

Новости Ирака. В Ираке не прекращаются взрывы даже в священный для мусульман месяц Рамадан. Более того, объектами нападения все чаще становятся храмы.

Так, в пригороде Багдада с небольшой разницей во времени сработали бомбы в двух мечетях: суннитской и шиитской. Жертвами атак стали по меньшей мере девять человек. Более десяти пострадали.

В обоих случаях взрывы устроили смертники. Всего в Ираке только с начала месяца от рук террористов погибли около восьми сотен жителей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.