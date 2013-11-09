В интернете появились фальшивые билеты на Чемпионат мира по хоккею 2014 года

Новости Беларуси. До крупнейшего мирового первенства остается полгода, а в интернете уже появились сайты, продающие фальшивые билеты и абонементы на матчи Чемпионата мира по хоккею-2014. На самом же деле, право реализации имеют только официальные сайты билетного оператора и туроператора, а также агенты на территории других государств. К слову, в продаже уже есть абонементы на все матчи и серии игр мирового первенства. А билеты на конкретные встречи можно будет приобрести с 25 ноября, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Серии игр пройдут на крупнейших спортивных площадках — Минск-Арене и Чижовка-Арене. В Минск приедут гости из Европы и стран СНГ. К слову, по данным официального оператора чемпионата, уже продано около 100 тысяч билетов.

Чемпионат мира — событие знаковое. К тому же, подтверждение престижа страны. Уверены в этом и хоккейные фанаты. Александр Теренин — болельщик со стажем. Всегда следит за результатами сборной и успехами любимого клуба «Динамо-Минск». Говорит, что мировое первенство точно не пропустит. Тем более, и друг из Прибалтики тоже собирается посетить Беларусь — поболеть за латвийскую сборную.

Александр Теренин, хоккейный болельщик:

Это престижно. Начиная от мелочей, от инфраструктуры, которая улучшается, плюс это большой престиж на мировой арене для нас: все увидят и узнают, как мы живем, кто мы. Ну и как спортивное мероприятие оно очень сильное для Беларуси.

Абонементы на все матчи на одной из арен, игры группового раунда на каждой из спортивных площадок, матчи с участием национальных сборных команд и, наконец, единичные путёвки на отдельные встречи... Продажа билетов на Чемпионат мира по хоккею 2014 года проходит в несколько этапов. Последний, к слову, стартует лишь 25 ноября. Но уже раскрыты первые попытки мошенничества. В подтверждение — множество сайтов с предложением купить заветную путёвку. Чем не доказательство постоянно растущего спроса? Об этом говорят официальные операторы.

Елена Брок, заместитель начальника по туризму официального туристического оператора Чемпионата мира по хоккею 2014 года:

Билеты у нас недорогие, проживание тоже, поэтому мы ждём большое количество болельщиков. Естественно, сейчас появляются и сайты, и компании, которые будут спекулировать на этом, и туристические пакеты появятся в продаже точно так же. Поэтому болельщики должны быть бдительны.

На самом деле, официальной продажей билетов и абонементов на матчи мирового первенства занимаются лишь две компании: билетный- и туроператор. На территории других стран — специальные агенты. Вот только помнить нужно и про персональную ответственность.

Елена Брок, заместитель начальника по туризму официального туристического оператора Чемпионата мира по хоккею 2014 года:

При входе на арену, тот, кто первый прошел по этому билету - все. Пусть даже их будет и несколько, никто больше не пройдет. И точно так же билет является тем документом, который необходим при въезде в страну.

Свою систему безопасности придумали и для печатного варианта билетов. Отличить их от подделки труда не составит. Голограммы, штрих-коды... Образцы тоже размещены на официальном сайте Чемпионата.

Александр Окишев, начальник технического отдела официального билетного оператора Чемпионата мира по хоккею:

Данный билет (демонстрирует - ред.) защищён голограммой, штрих-кодами, водяными знаками. В принципе, это обычный голографический знак, который подделать вообще невозможно.

