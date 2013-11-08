Прямой эфир

27-летний житель Ветковского района пытался поджечь трёх женщин

08 ноября 2013 08:45
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. 27-летний житель деревни Столбун Ветковского района пытался поджечь трёх односельчанок.

Как сообщили в управлении Следственного комитета по Гомельской области, нетрезвый мужчина облил женщин бензином. К счастью, женщины успели вызвать милицию.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье «Угроза убийством».

Происшествие, едва не повлёкшее за собой гибель невинных людей, произошло сегодня в Гродно. Прямо на пешеходном переходе легковушка сбила несколько человек. Водитель попытался скрыться с места происшествия, однако уже через несколько минут не справился с управлением, машина врезалась в столб. В итоге нарушитель был задержан нарядом сотрудников ДПС (смотрите видео).

# происшествия # Поджог автомобилей

Другие новости рубрики

Все новости
Из-за дождя утром 6 ноября были затоплены пешеходные переходы, парализовано движение транспорта в Минске
06 ноября 2013 20:08

Из-за дождя утром 6 ноября были затоплены пешеходные переходы, парализовано движение транспорта в Минске

В Минске выпала из окна гимназии и разбилась насмерть 11-классница
06 ноября 2013 10:35

В Минске выпала из окна гимназии и разбилась насмерть 11-классница

Спецназовцы «накрыли» крупный наркопритон в одной из минских многоэтажек
06 ноября 2013 10:33

Спецназовцы «накрыли» крупный наркопритон в одной из минских многоэтажек