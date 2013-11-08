27-летний житель Ветковского района пытался поджечь трёх женщин

Новости Беларуси. 27-летний житель деревни Столбун Ветковского района пытался поджечь трёх односельчанок.

Как сообщили в управлении Следственного комитета по Гомельской области, нетрезвый мужчина облил женщин бензином. К счастью, женщины успели вызвать милицию.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье «Угроза убийством».

Происшествие, едва не повлёкшее за собой гибель невинных людей, произошло сегодня в Гродно. Прямо на пешеходном переходе легковушка сбила несколько человек. Водитель попытался скрыться с места происшествия, однако уже через несколько минут не справился с управлением, машина врезалась в столб. В итоге нарушитель был задержан нарядом сотрудников ДПС (смотрите видео).